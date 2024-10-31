السفير السوداني بالقاهرة في حوار مفتوح بنقابة الصحفيين، اليوم

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".

لقاء السفير السوداني بنقابة الصحفيين

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، أن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرًا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.



وأشار الزناتي، إلى أن الحوار سيتطرق بشكل مستفيض إلى تطورات الأزمة السودانية الراهنة والدور المصري في دعم الشعب السوداني في تلك الظروف السياسية والإنسانية العصيبة.



وأوضح الزناتي أن اللقاء الذي قام بإعداده الزميل الصحفي إسلام أبو المجد سوف يقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة في الخامسة مساء وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.