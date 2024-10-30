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أخبار مصر

إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس تحرير البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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أصدر الدكتور  طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

ومثلت ياسمين الخطيب برفقة الهيئة القانونية لقناة النهار للتحقيق داخل مقر نقابة الإعلاميين مساء اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً.

وبعد جلسة تحقيق استمرت أكثر من ساعتين ثبت من خلالها الإدانة والمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني: في باب المبادئ العامة المادة (٢) تنص: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

والمادة (٦) في باب الواجبات: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامه والقيم المجتمعية.

وخالفت مدونة السلوك المهني في المادة الثالثة عشرة، والتي تنص على الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل. 

كما ثبت من خلال التحقيقات وتقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة مسئولية كل من: رئيس تحرير البرنامج وكذا مخرجه في حدوث هذا الخطأ والتجاوز المهني الجسيم وعليه قرر نقيب الإعلاميين منع هشام عفيفي رئيس تحرير البرنامج، ومحمد صلاح مخرج البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر.

 

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الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين ياسمين الخطيب ميثاق الشرف الاعلامي

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