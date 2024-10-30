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حوادث

محاكمة موظف بالسكة الحديد لاتهامه بابتزاز طالبة بصور خاصة لها

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة موظف بالسكة الحديد، لاتهامه بابتزاز طالبة بنشر صور شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها.


جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 14129 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "ا. ع. س" 28 سنة، موظف بالسكة الحديد، في شهر أغسطس 2023 اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها " ل. ح" طالبة،16 سنة، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها.

 

 كما هددها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء، وهى صور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام وطالبها بدفع مبلغ نقدى مقابل عدم نشر تلك الصور.

 

 وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات، إنه على اثر علاقة عاطفية تربطها بالمتهم، قام الأخير بتهديدها كتابيا بأن أرسل لها العديد من الرسائل على تطبيق التواصل الاجتماعى "واتس اب" تتضمن طلب مبلغ مالى منها، مقابل عدم نشر صور ومقاطع مرئية لها خادشة للحياء العام، أرسلتها إبان علاقتهما، وأضاف بعدم انصياعها لمطلبه وأبلغت الجهات المعنية.

 

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