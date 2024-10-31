خلال ساعات، محاكمة موظف ابتز فتاة بنشر صور شخصية لها بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة موظف بالسكة الحديد، لاتهامه بابتزاز طالبة بنشر صور شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها.



جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 14129 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "ا. ع. س" 28 سنة، موظف بالسكة الحديد، في شهر أغسطس 2023 اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها " ل. ح" طالبة، 16 سنة، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها.

كما هددها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء، وهى صور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام وطالبها بدفع مبلغ نقدى مقابل عدم نشر تلك الصور.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، إنه على إثر علاقة عاطفية تربطها بالمتهم، قام الأخير بتهديدها كتابيا بأن أرسل لها العديد من الرسائل على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" تتضمن طلب مبلغ مالى منها، مقابل عدم نشر صور ومقاطع مرئية لها خادشة للحياء العام، أرسلتها إبان علاقتهما، وأضافت بعدم انصياعها لمطلبه وأبلغت الجهات المعنية.