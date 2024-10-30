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عقارات

حالات إلغاء تخصيص شقق سكن مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء تخصيص شقق سكن مصر بالطرح الجديد للشقق الجاهزة للتسليم، والتي تطرحها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة.

 

حالات إلغاء تخصيص شقق سكن مصر

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

      

(2) حالات إلغاء التخصيص

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. 

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

وخريطة شقق سكن مصر كالتالي:

-القاهرة الجديدة: 
700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².
 

- 6 أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².
 

-حدائق أكتوبر: 
435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
 

 

-أكتوبر الجديدة: 
300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².
 

الشروق: 
35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².
 


المنيا الجديدة: 
34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².
 

غرب قنا: 
246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
 

ناصر (غرب أسيوط): 
310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².
 

دمياط الجديدة: 
160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

 

العلمين الجديدة: 
600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

 

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