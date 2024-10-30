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رياضة

كأس ألمانيا، مرموش "البديل" يحرز هدف فرانكفورت الثاني أمام مونشنجلادباخ

عمر مرموش, فيتو
عمر مرموش, فيتو

كأس ألمانيا، سجل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، هدف فريقه الثاني في شباك بوروسيا مونشجلادباخ، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "دويتشة بانك بارك"، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، لتصبح النتيجة تقدم فرانكفورت 2 / 1.

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت صدمة قوية مع بداية المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آرثر ثيت بالدقيقة 15، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

ورغم النقص العددي، إلا أن فرانكفورت خطف هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الجميع بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق كو ايتاكورا.

بعد التعادل اضطر الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت للدفع باللاعب عمر مرموش جناح منتخب مصر، بعدما تواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم.

وبعد مشاركته بدقائق، كافأ مرموش مدربه بإحراز الهدف الثاني في شباك فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر تييتي، براون، كوخ، لوكاس ميلو.

وسط الملعب: إلياس سخيري، إبيمبي، هوجو لارسون.

خط الهجوم: ماريو جوتزة، هيوجو إكيتيكي، إيجور ماتانوفيتش.

 

بدلاء آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا:

أميندا، عمر مرموش، محمود داود، جان أوزون، تشاندلر، نكونكو، كولنز، أنسجار كناوف.

 

فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني 

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت تعادل مع نظيره يونيون برلين، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب " آندر آلتن فورستيري".

وسجل هدف التقدم لفريق لفرانكفورت اللاعب ماريو جوتزه في الدقيقة 14، ثم تعادل هوليرباخ لصالح يونيون برلين في الدقيقة 66.

وشارك عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فريق فرانفكورت أساسيا أمام يونيون برلين قبل ان يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 81. 

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

تشكيل يونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت 

ترتيب  آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق يونيون برلين الي المركز الرابع في جدول البوندسليجا، برصيد 15 نقطة، في حين أن آينتراخت فرانكفورت يرفع رصيده الي 14 نقطة في المركز السادس.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عقب تألقه منذ انطلاق الموسم الجاري.

ووفقًا لشبكة time talk الإنجليزي، فإن مسؤولي آينتراخت فرانكفورت، عقدوا جلسة مع عمر مرموش لحسم مصيره مع الفريق، في ظل تلقيه عدة عروض للرحيل خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشبكة، أن مسئولي النادي أكدوا تمسكهم باستمرار عمر مرموش، إذ لا توجد لديهم نية للتفريط في خدماته، خاصة مع دوره المؤثر والحاسم رفقة الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب دينو توبمولر.

واختتمت الشبكة، أن فرانكفورت سيفكر في التخلي عن عمر مرموش حال وصول عرض مغرٍ إلى النادي، وذلك من أجل الاستفادة المادية، وتحقيق رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

بالأرقام، عمر مرموش ضمن أفضل 15 مهاجما في العالم متفوقا على هافرتز وتورام

مرموش على دكة بدلاء فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا

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كأس ألمانيا، فرانكفورت بـ10 لاعبين يتقدم على مونشنجلادباخ بهدف في الشوط الأول

مرموش على دكة بدلاء فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا

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