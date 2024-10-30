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ثقافة وفنون

“Venom” يتصدر البوكس أوفيس الأسبوعي للأفلام العربية والعالمية بسينمات مصر

venom، فيتو
venom، فيتو

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتنوع ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

 

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما حققه هذا التنافس من أرقام كالتالي:


فى المرتبة الأولى اكتسح الفيلم الأمريكي المعنون بــ  "Venom: The Last Dance" شباك التذاكر في مصر لهذا الأسبوع، حيث حقق 10 ملايين و400 ألف جنيه بأول أسبوع عرض له بمصر.

في المرتبة الثانية جاء الجزء الثاني من فيلم الرعب "Smile 2"، محققًا إيرادات الأسبوع  2 مليون جنيه مصري، فيما وصلت الإيرادات الكلية له خلال 10 أيام عرض بمصر لــ 5 ملايين جنيه.


بينما سجل فيلم الكوميديا "المخفي" إيرادات متوسطة بأول أسبوع عرض له  بلغت مليونًا و20 ألف جنيه مصري.


فيما سجل  فيلم "X مراتي" إيرادات الأسبوع 1 مليون جنيه، لتصل الإيرادات الكلية للعمل إلى 91 مليونًا و200 ألف جنيه.


 بينما تلاه فيلم "The Wild Robot" الذي جنى هذا الأسبوع إيرادات وصلت لـ 970 ألف جنيه، لتسجل الإيرادات الكلية له نحو 4 ملايين و350 ألف جنيه.
 

 فيما تراجع  فيلم "عاشق" عن مراكزه بشباك التذاكر مسجلًا 750 ألف جنيه لهذا الأسبوع، وسجلت الإيرادات الكلية له 21 مليون و800 ألف جنيه.


وبالمركز قبل الأخير تربع  فيلم "Joker: Folie a Deux"  مخيبًا الأمال وعشاق الجوكر، واكتفى بإيرادات 360 ألف جنيه فقط خلال الأسبوع الأخير، وسجلت الإيرادات الكلية للعمل نحو 11 مليون جنيه بمصر.


أما المركز الأخير فكان من نصيب  فيلم "بنسيون دلال" ـ الذي اكتفي بــ  330 ألف جنيه على مدار الأسبوع الأخير بالبوكس أوفيس المصري.
 

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