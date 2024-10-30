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اقتصاد

مؤشر الذهب عالميا يحقق رقما جديدا، وسعر الأونصة يصل لهذا السعر

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميا بالأخضر ليستطيع الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرا عند مستوى 2788 دولار للأونصة اليوم الاربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

اقرأ التالي: بعد المكاسب الكبيرة، أين يتجه مؤشر صناديق استثمار الذهب في البورصة؟

 

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية 

 تخطى سعر  السبائك مستوى 2788  دولارا للأونصة بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال  الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

اقرأ التالي: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

 

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب - فيتو 

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

 جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية. 

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

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