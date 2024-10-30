تفاصيل جديدة في اجتماع مجلس الجبلاية مع لجنة الحكام بشأن إدارة مباريات الدوري

لجنة الحكام، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل جديدة شهدها الاجتماع الذي جمع مجلس الجبلاية اليوم الأربعاء مع مسئولي لجنة الحكام بمقر الاتحاد بالجزيرة.

تعيينات الحكام ليست حكرا على رئيس اللجنة

وقال المصدر في تصريحات لفيتو، إن مجلس الجبلاية ألزم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، بأن تكون تعيينات الحكام لإدارة مباريات الدوري بكل درجاته بمشاركة أعضاء اللجنة إبراهيم نور الدين والدكتور عزب حجاج، وألا تكون التعيينات قاصرة على رئيس اللجنة فقط.

ورفض مجلس الجبلاية مجددا مطلب محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، بإعلان تنصيبه رئيسا للجنة، وأكد المجلس لفاروق أنه نائب رئيس لجنة الحكام وأنه أصبح قائما بأعمال رئيس اللجنة بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، هو فقط المنوط باختيار التشكيل الجديد للجنة الحكام.

إبراهيم نور الدين، فيتو

إبراهيم نور الدين يتراجع عن الإستقالة

أضاف المصدر، أن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام تراجع عن تقديم إستقالته، بعد إستجابة مجلس الجبلاية لطلبه بإستبعاد مجدي رزق من منصبه كمسئول عن تقنية حكم الفيديو داخل اللجنة، بعد أن اشتكى منه الحكام وتعيين سيد مراد بديلا له

كما استجاب المجلس لمطلب ابراهيم نور الدين وهو منحه الصلاحية للمشاركة في تعيينات الحكام لإدارة المباريات مع رئيس اللجنة محمد فاروق.

مجلس الجبلاية يجتمع لجنة الحكام

عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحلد الكرة، وخالد الدرندلي نائب الرئيس، محمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، جلسة مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، وإبراهيم نور الدين المدير الفني ومسئول التطوير والتثقيف باللجنة،وعزب حجاج مدير اللجنة، لمناقشة رؤية التحكيم وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ووافق المجلس على تولى السيد مراد بتولي مسئولية الفار بدلا من مجدي رزق.