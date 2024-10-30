المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب في محل كبابجي بالعمرانية
أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب نشوب حريق في محل كبابجي بشارع الثلاثيني في العمرانية بالجيزة.
السيطرة على حريق في مطعم بـ الجيزة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة أفاد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في محل كبابجي شهير في شارع الثلاثيني في العمرانية، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع البلاغ.
وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة للسيطرة على النيران وإخمادها، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
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