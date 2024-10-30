الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

رفع آثار حادث الطريق الدولى فى الإسكندرية (صور)

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالاستعانة بأوناش لرفع آثار حادث تصادم أتوبيس ركاب بعمود إنارة، مما أدي إلي إصابة 39 شخصا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ورفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث مروري على الطريق الدولي، بنطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.

 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ترافقها سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين تصادم أتوبيس مع عمود إنارة، مما أدي إلى إصابة 39 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم لأتوبيس مع عمود إنارة، ما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط وجود مكثف لقوات المرور.

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حادث تصادم انقلاب

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