التحقيقات تكشف ملابسات العثور على جثة غارقة في مياه النيل بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة غريق في مياه النيل في أوسيم.

عدم وجود شبهة جنائية



وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة الشاب، وأنه بكامل ملابسه ولا توجد به إصابات.

وأفادت التحقيقات أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.



العثور على جثة غريق

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة أوسيم غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.