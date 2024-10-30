قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور)

نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى الفترة من 2024/9/1 حتى 2024/10/18 فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

أسفرت جهود قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية عن ضبط كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والكوكايين والبانجو والأفيون والإستروكس والأقراص المخدرة، فضلًا عن ضبط (27) فدان للزراعات المخدرة.

الهجرة غير الشرعية والتسلل والهجرة

كما نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط العديد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وإحباط عدد من محاولات التنقيب العشوائى والتهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد من الجنسيات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.