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التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لشرم الشيخ ودهب ورأس سدر

جانب من توقيع المخطط،
جانب من توقيع المخطط، فيتو

وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأربعاء بروتوكول لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وجاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

 

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وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة لتعزيز قدرة محافظة جنوب سيناء على الاستفادة القصوى من موقعها وأراضيها في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وخلق تنمية شاملة بالمحافظة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة ومواردها الطبيعية، يعود في النهاية بالنفع على مواطنيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لتنمية وتطوير سيناء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن البرتوكول يهدف إلي إعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة في ضوء ما تضمنه المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدن الثلاث وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد مبارك على مواصلة جهود المحافظة لتعزيز عملية التنمية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة والمساهمة في تحسين البنية الأساسية علي أرض جنوب سيناء وتطويرها وربطها بالمحافظات المجاورة وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى أرض المحافظة، مشيرًا إلي أن المحافظة ستقوم  بإمداد صندوق التنمية الحضرية بكافة المستندات والبيانات المطلوبة لتنفيذ الدراسات والأعمال المطلوبة لإعداد المخطط التفصيلي المطلوب، وتسهيل الزيارات الميدانية لفريق العمل المسند إليه الأعمال، واتخاذ إجراء اعتماد الأعمال المنفذة من الجهات صاحبة الاختصاص.

ومن جانبه أعرب المهندس خالد محمد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ خطة عمل جادة والتخطيط  لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها علي أرض محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلي أن الصندوق يلتزم بتمويل التعاقد مع أحد المكاتب المعتمدة لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان لإعداد المخطط التفصيلي للمدن الثلاث في ضوء الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الشأن.

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