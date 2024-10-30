قتلها بـ22 طعنة ثم احتضنها.. القصة الكاملة لإنهاء محاسب حياة زوجته بالعجوزة.. نجل المجني عليها والمتهم يكشفان تفاصيل صادمة عن الحادث

جريمة بشعة شهدتها منطقة العجوزة بإقبال محاسب على طعن زوجته 22 طعنة ثم احتضنها -وفق رواية نجلهما- وذلك داخل شقة والدة المجني عليها.

اعترافات المتهم بقتل زوجته بالجيزة

أحالت نيابة شمال الجيزة، محاسبا إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، منها شراؤه سكينًا من أحد محال الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأه في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رآها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

جاء في تحريات الشرطة أن الضحية وزوجها متزوجان منذ 20 عامًا، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما قبل فترة وغادرت على إثرها بيت الزوجية في إمبابة إلى منزل والدتها في العجوزة بالجيزة، ديسمبر الماضي، مع تضاؤل فرص استقرار الأحوال بينهما.

أقوال الطفل حمزة في التحقيقات

كما استمعت النيابة أقوال الطفل نجل المجني عليها، حمزة صاحب الـ 10 سنوات من عمره، بعدما قتل والده والدته أمام أعينه في منزل جدته بمنطقة العجوزة.

وقال الطفل خلال التحقيقات: “أنا سمعت بابا بيقول لماما أنت بتخونيني مع صاحبي وقعد يزعقوا مع بعض جامد وبعد كدا قالها أنت طالق، وماما خدتني أنا وأخويا حمزة نعيش في بيت جدتي”.

وأضاف: في يوم الحادثة، هو كلمني وقال استأذن ماما إني آجي أزوكم وأقعد معاكو شوية ولما رحت سألتها قالتلي ماشي وهو جالنا البيت على الساعة 5.

وأضاف: خبط على الباب فأنا وحمزة فتحناله الباب وكان معاه كيس لونه بيج مش باين إيه اللي جواه وحضني أنا وحمزة وقعد يبوس فينا شوية، وبعد كدا أول أما ماما شافته دخل الصالة، قامت واخذه بعضها ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها، وأنا كنت قاعد على الكنبة قدامه انا وحمزة فهو قال لجدتي بعد إذنك يا طنط أنا عايز أدخل أقول لها كلمتين، فقالتله ماشي يا حبيبي وقام وخد معاه الكيس ودخل جوا ومكملش ثلاث دقائق، وسمعناها بتصرخ فأنا اتخضيت ودخلت عليها أنا وحمزة وجدتي لقينا ماما واقعة على الأرض والأرض مليانة دم.

وتابع الطفل في تحقيقات النيابة العامة: بابا كان ماسك سكينة مليانة دم في إيده اليمين واول ما شفنا قام حاطط السكينة على الأرض وحضنها، فانا اعدت اصوت جامد وسمعته بيقول قتلتها علشان بتخوني، وانا بحبها لحد ما الناس اللي في الشارع والعمارة جت على الصويت، وخدوني انا وحمزة ودخلونا الشقة إلى قدامنا علشان مانشوفش المنظر.

تأجيل جلسة محاكمة المتهم

وأجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة، لجلسة 30 يناير.