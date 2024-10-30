الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض"سيدة المسرح العربي"بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان"الفرنكفونية"

فيلم سيدة المسرح
فيلم سيدة المسرح العربي،فيتو

 يشارك فيلم "سيدة المسرح العربي" للمخرج أشرف فايق بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة بمهرجان القاهرة الدولي للسينما الفرنكفونية في دورته الرابعة برئاسة الكاتب والناقد د. ياسر محب في الفترة من 28 نوفمبروحتي 2 ديسمبر 2024 

و يأتي الفيلم  عن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعنوان "سيدة المسرح العربي "، والسيناريو لــ نادر صلاح الدين، وأخرجه سينمائيا المخرج أشرف فايق. 

الفنانة سميحة أيوب 

الفنانة القديرة سميحة أيوب التي تحمل الدورة المقبلة اسمها ساهمت في إثراء المسرح المصري والعربي والعالمي بالكثير من العروض المسرحية، وأصبح لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، فقد أصبحت تلك الفنانة علامة للتميز والجودة الفنية إضافة إلي دماثة خلقها وتواضعها، فهي مثالا يحتذي به لكل فنانة أو فنان صاعد.

 

ولها مسيرة حافلة وهي رمز خالد للفن العربى، ورصيدها تجاوز الـ450 عملا، وقدمت تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، وكرمها 5 رؤساء من مصر والعرب وأوروبا. 

سميحة أيوب قدمت مسرحية «فيدرا» فى باريس لمدة 15 يوما فى أكبر مسارح باريس وقدموا لى ندوات وبعض النقاد كتبوا عنى، وكان فريق العمل من المسرحيين الفرنسيين وكتبوا عنى وقتها أننى التهمت المسرح بأدائى، وكتبوا عنى الكثير والكثير فى الصحف الفرنسية، وحضر المسرحية الكاتب السياسى الكبير محمد عودة، وكان معه الأخضر الإبراهيمى السياسى العربى الجزائرى المعروف وأكد لى أنه كان فخورا، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتى، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألمانى وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزى معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة سميحة ايوب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب المخرج أشرف فايق المسرح المصري سيدة المسرح العربي فيلم سيدة المسرح العربي مهرجان القاهرة الدولي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

شاهد، لحظة اصطدام أتوبيس بعمود إنارة فى الإسكندرية وإصابة 39 شخصا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads