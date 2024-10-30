الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة "الأكاديمية العربية" لقيادة قوات المظلات

قيادة القوات المسلحة
قيادة القوات المسلحة , فيتو

 نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى قيادة قوات المظلات.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية بالدولة لتنمية قيم الولاء والإنتماء لدى الأجيال الجديدة من شباب مصر.

 نشأة وتطور قوات المظلات

 

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور قوات المظلات , أعقبها المرور على بعض الأنشطة التدريبية للمقاتلين بميدان التدريب على الإقتحام الجوى ومحاكى التدريب على السقوط الحر بعامود الهواء , بالإضافة إلى مشاهدة أنشطة القفز الحر ومعدات الدلتا بمهبط قوات المظلات , والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية والحرفية فى تنفيذ كافة المهام.

وفى ختام الزيارة قدم الطلاب الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم فى التعرف على القدرات القتالية التى يتمتع بها رجال جيشهم العظيم , معلنين عن رغبتهم فى تحقيق حلم وشرف الإنتماءإلى القوات المسلحة فى المستقبل.

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