العقوبة المتوقع تطبيقها علي طبيب متهم بالتعدي جنسيا على بناته

أثارت جريمة تعدي طبيب نساء علي بناته جدل كبير في الشارع المصري، فهي جريمة إصابت الجميع بالصدمة والذهول، فكيف لأب من المفترض أن يكون سند لأولاده، هو من يعتدي عليهم ويهتك عرضهم عنوة؟ بما أثار التساؤل حول العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهم.

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهم

يقول فهد مرزوق الخبير القانوني أن الفعل هنا يندرج تحت جريمة الاغتصاب، والتي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام إذا كان المتعدي من أقارب المجني عليها أو المتوليين تربيتها.

وأوضح “مرزوق” أنه وفقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات التي تنص على: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

نص أقوال الضحايا

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقالت الأولى -17 سنة- إن والدها يتمتع ببنية جسمانية قوية وتعدى جنسيا عليها أكثر من مرة.

وأضافت الفتاة أن والدها كان ينتظر حتى يكون المنزل فارغا من أخواتها وينفرد بها ثم يجبرها على خلع ملابسها بالقوة، مستغلا قوته الجسمانية، ومارس معها أفعالا منافية للآداب ولامس مواطن عفتها كرها عنها.

وأضافت أنها رأت والدها يمارس ذات الأفعال مع شقيقتيها الأصغر منها وقامت بتصويره فيديو لإثبات الواقعة عليه ثم سلمته إلى النيابة العامة كدليل.

وقالت الفتاتان الأخريان إن والدهما مارس معهما أفعالا مخلة رغما عنها، مستخدما الضرب تارة والتهديد بالحبس وعدم الخروج تارة أخرى.

الفيديو دليل على الاتهام

وتسلمت النيابة العامة تقرير الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو حول الفيديو المسلم إليها من النيابة لتفريغه والتأكد أن الظاهر في الفيديو هو الأب المتهم في الواقعة.

وجاء في التقرير أنه بالفعل ذات الشخص ونفس صوته دون أي تدخل أو حذف أو تعديل أو إضافة حيث خلا من التلاعب.

ضبط المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من 3 فتيات يتهمن والدهن يعمل طبيبا بالتعدي جنسيا عليهن داخل منزل بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطبيب يحمل جنسية أجنبية، وتعدى على بناته تحت تهديد السلاح وصور فيديو للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.