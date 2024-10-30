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ثقافة وفنون

“إكس مراتي” يواصل تصدر شباك التذاكر بسينمات مصر

إكس مراتي، فيتو
إكس مراتي، فيتو

يواصل فيلم إكس مراتي  الذي يقوم ببطولته محمد ممدوح تصدر شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في صالات دور العرض بمصر.

 

إيرادات فيلم إكس مراتي 

 فيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وحقق الفيلم  إجمالي إيرادات ضخم.

حقق فيلم إكس مراتي إيرادات قوية منذ بدء عرضه بسينمات مصر قبل 85 يوما، واقتنص إجمالي إيرادات يُقدر بقرابة الـ 91 مليون و200 ألف جنيه، محتلا بذلك المركز السادسة فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

 

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