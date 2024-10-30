مهرجان بورسعيد السينمائي ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي

نعى مهرجان بورسعيد السينمائي عملاقين من عمالقة الفن المصري، حسن يوسف الذي وافته المنية أمس، ومصطفى فهمي الذي وافته المنية اليوم.

حسن يوسف ومصطفى فهمي

وجاء فى بيان نعي مهرجان بورسعيد السينمائي: رحم الله روحيهما الطاهرتين، وألهم أهلهما وجمهورهما الصبر والسلوان.. فكلاهما ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما، وأسعدا الملايين بأعمالهما الرائعة. وسنظل نتذكر أدوارهما التي ساهمت في إثراء حياتنا الفنية بأعمال خالدة لا تمحى في قلوبنا، نسأل الله العظيم أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ولنكن جميعًا سندا لأسرتهما في هذا المصاب الجلل.

تأتي الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ تحت اسم "دورة محمود ياسين" تكريمًا لابن بورسعيد وأحد أعمدة السينما المصرية.

وقال مدير مهرجان بورسعيد السينمائى إن محمود ياسين لم يكن مجرد ممثل، كان مدرسة تمثيلية مزجت بين أصالة الجيل السابق وحداثة عصره بطريقة فريدة، خلقت أسلوبًا متفردًا في الأداء التمثيلي.