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أخبار مصر

بقرار من جبران، إلغاء نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وقرر الوزير إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعة الهدى والنور العالمية ترخيص رقم  954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له. 

وكان  جبران قد قرر خلال  الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له. 

 

 وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه جبران الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه للمواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا. 

يُشار  إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.

 

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