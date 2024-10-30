نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة: منبهرين بنجاح الدورة السابعة، وسقف التوقعات ارتفع (فيديو)

عبرت سارة بيسادا نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عن سعادتها من حجم الحضور الجماهيري الكبير لفعاليات المهرجان في دورته السابعة هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الحضور هذا العام هو الأكبر في دورات المهرجان.

نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي

وقالت "بيسادا" في لقاء خاص مع "فيتو": "الندوات والماستر كلاس اللي موجودة في البرنامج السنة دي مختارة بعناية جدا.. اللي بيحاضروا كمان في المحاضرات والورش هما خبراء من مختلف الدول حول العالم".

وأضافت نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة: "فكرة أن فعاليات المهرجان تكون موجودة في مكان واحد دا يساعد الجمهور أنه يحضر كل حاجة موجودة في برنامج المهرجان.. الحقيقة احنا منبهرين وفرحانين جدا ان القاعات مليانة للاخر.. السنة دي كانت كبيرة جدا وعلت سقف التوقعات".

وعن منصات المهرجان المختلفة والمخصصة لدعم المواهب تابعت: "برامج دعم المواهب الناشئة بدأناه من السنة اللي فاتت كتجربة والسنة تم توسعة هذه البرامج وقدرنا نحققه بصورة أكبر وبشكل مختلف السنة دي".

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.