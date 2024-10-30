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أخبار مصر

وزير العمل: 1.9 مليون جنيه تعويضات لـ 18 عاملًا من العمالة غير المنتظمة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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 أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة، ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

وبدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة، و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات"،بحلوان وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر إثنين من العمال لقيا مصرعهما،بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية والأسكندرية،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما. 

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى، وأكد الوزير جبران: "الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."

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