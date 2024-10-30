ضبط عاطل بحوزته 35 قطعة حشيش في طهطا بسوهاج

تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا من القبض على عاطل خلال كمين أمنى بشارع عرابي وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد من قطع مخدر الحشيش المعدة للبيع ومبلغ مالى وسلاح أبيض تحرر المحضر اللازم واحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.

ضبط عاطل وبحوزته عدد من قطع الحشيش ببندر طهطا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير امن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد أحمد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بتمكنة ومعاونية الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب احمد ابو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من يدعى م.ر. عمره ٢٨ عاما عاطل مقيم بطهطا بحوزته ٣٥ قطعه حشيش ومطواه ومبلغ مالي بشارع عرابي,

المتهم يقر بارتكابة الواقعة وحيازتة للمضبوطات

وخلال التحقيقات أفاد المتهم بارتكابة للواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.