الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 35 قطعة حشيش في طهطا بسوهاج

قسم شرطة طهطا
قسم شرطة طهطا

 تمكن  رجال مباحث قسم شرطة طهطا من القبض على عاطل خلال كمين أمنى بشارع عرابي وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد من قطع مخدر الحشيش المعدة للبيع ومبلغ مالى وسلاح أبيض تحرر المحضر اللازم واحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.

 

ضبط عاطل وبحوزته عدد من قطع الحشيش ببندر طهطا 

 تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير امن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد أحمد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بتمكنة ومعاونية الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب احمد ابو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من  يدعى م.ر. عمره  ٢٨ عاما عاطل مقيم بطهطا بحوزته ٣٥ قطعه حشيش ومطواه  ومبلغ مالي بشارع عرابي,

 

المتهم يقر بارتكابة الواقعة وحيازتة للمضبوطات 

وخلال التحقيقات أفاد المتهم بارتكابة للواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد البريري اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج تحقيقات رئيس مباحث قسم شرطة كمين أمني مخدر الحشيش مضبوطات معا

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على أي مشروع تقل قيمته عن 15 مليون جنيه

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads