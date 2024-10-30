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ثقافة وفنون

8 نوفمبر، انطلاق فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

محمود حميدة وإلهام
محمود حميدة وإلهام شاهين،فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، المقرر انطلاقها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

وتُقام الدورة الرابعة والجديدة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيو يورك تحت شعار “ نيويورك تتكلم عربي ”  بحضور كبار نجوم السينما والتي تتمثل فة " دورة الممثل الكبير محمود حميده "، وسيكن من أبرز الحضور إلى جانب محمود حميد النجمة إلهام شاهين والمخرج هاني لاشين.

وكانت قد قررت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك فى دورته الرابعة تكريم ومنح لقب برنس الإخراج للمخرج الكبير والقدير هاني لاشين ‏، الذي قدم أيضا لإدارة المهرجان فيلما نادرا للفنان العالمي عمر الشريف.

 

 

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الهام شاهين المهرجان المصري الأمريكي المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون النجمة الهام شاهين المخرج هاني لاشين محمود حميدة

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