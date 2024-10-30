مهرجان الجونة، دقيقة صمت قبل ندوات اليوم على روح حسن يوسف ومصطفى فهمي

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الوقوف دقيقة صمت قبل فعاليات وندوات اليوم الأربعاء، تكريما لروحي الفنانين الكبيرين الراحلين حسن يوسف، ومصطفى فهمي.

وطلب عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، من الحضور الوقوف دقيقة صمت في مسرح سيني جونة تكريمًا لروحي الراحلين، وسط تجمع صناع الأفلام من جميع أنحاء المنطقة في مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.