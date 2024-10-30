قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدا
أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال صيانة بقطاع الكهرباء، وسوف يتم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الخميس الموافق 31-10-2024 من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.
وسوف يشمل الانقطاع المناطق الآتية: قرية القصر، قرية الصياد، قرية الرحمانية قرية القناوية.
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