الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدا

قطع الكهرباء عن عدد
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدا

 ​​​​​​أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال صيانة  بقطاع الكهرباء، وسوف يتم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الخميس الموافق 31-10-2024 من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وسوف يشمل الانقطاع المناطق الآتية: قرية القصر، قرية الصياد، قرية الرحمانية قرية القناوية.
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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قرية القصر قرية الرحمانية قرية القناوية قنا نجع حمادي مدينة نجع حمادي محافظة قنا

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