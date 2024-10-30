قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدا

​​​​​​أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال صيانة بقطاع الكهرباء، وسوف يتم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الخميس الموافق 31-10-2024 من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وسوف يشمل الانقطاع المناطق الآتية: قرية القصر، قرية الصياد، قرية الرحمانية قرية القناوية.

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