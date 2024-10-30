تقرير معمل السموم لدماء سائق متهم بدهس فتاة بالشرابية: يتعاطى الحشيش

كشف تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق متهم بدهس فتاة أسفل عجلات سيارته بمنطقة الشرابية عن تناوله مخدر الحشيش.

وتبين احتواء دماء المتهم على الحشيش المخدر.



وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوجود حادث تصادم ومتوفى بأحد شوارع دائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

