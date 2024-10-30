تقرير معمل السموم لدماء سائق متهم بدهس فتاة بالشرابية: يتعاطى الحشيش
كشف تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق متهم بدهس فتاة أسفل عجلات سيارته بمنطقة الشرابية عن تناوله مخدر الحشيش.
وتبين احتواء دماء المتهم على الحشيش المخدر.
وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوجود حادث تصادم ومتوفى بأحد شوارع دائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة مما أسفر عن مصرعها في الحال.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.