انطلاق قافلة سكانية متكاملة في شبراخيت بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بقرية أسمانيا بشبراخيت بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

تقديم خدمات طبية لـ 70 مستفيد فى تخصصات الأطفال

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة ومنها تقديم خدمات طبية لـ 70 مستفيد فى تخصصات الأطفال والرمد والجلدية،كما تم رش 218 رأس ماشية ضد الطفيليات والحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شيراخيت وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.