الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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سياسة

وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في ندوة الوطنية للصحافة، فيتو

أكد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠ معلمًا، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى.

 

تحديات التعليم في مصر 

واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، برؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية وعدد من القيادات الصحفية، اليوم الأربعاء بمقر الهيئة،  التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النجاح في مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم، واصفا إياهم بـ"الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة"، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.

 

 زيارات وزارة التعليم في مصر 

 

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات والآليات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

 

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ندوة وزير التربية والتعليم في الهيئة الوطنية للصحافة وزير التربية والتعليم هيئة الوطنية للصحافة

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