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حوادث

تجديد حبس ربة منزل حاولت تهريب نصف كيلو حشيش لمسجون بحلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "حشيش" داخل “شبشب بلاستيك”، مخبأ في “كيس” بلاستيك وسط الأطعمة أثناء زيارتها لأحد السجناء، وذلك 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء تفتيش متعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بحجز  قسم شرطة حلوان، تم ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "حشيش" لأحد السجناء.

 

 

 


وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة (35 عامًا)، حاولت إدخال كمية من مخدر الحشيش، تزن (نصف كيلو) داخل “شبشب بلاستيك”، تم وضعه داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.

 

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للمحتجز مقيم دائرة القسم، والمحبوس احتياطيًّا على ذمة أحد القضايا “مخدرات وسلاح أبيض”.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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محكمة جنوب القاهرة مخدر الحشيش مدير أمن القاهرة

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