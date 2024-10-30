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الملتقى التربوي: 900 معلم شاركوا في ورش عمل التقييم

المندوه الحسيني
المندوه الحسيني
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كشف الخبير التربوي الدكتور المندوه الحسيني أن الملتقى التربوي السابع " التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية" المقرر انعقاده غدًا الخميس بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، قد استغرق الإعداد له والعمل على تنفيذ الحقائب التدريبية به طوال فترة الصيف الماضي التي سبقت بدء العام الدراسي الحالي.

الملتقى التربوي السابع

وأوضح رئيس الملتقى التربوي أنه تم خلال تلك الفترة تنفيذ أكثر من ٦٠ ورشة عمل، واستفاد من الحقائب التدريبية أكثر من 900 معلم ومعلمة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين ينفذها الملتقى على مدار دوراتها السابقة والحالية. 

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انطلاق فعاليات الملتقى السابع "التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية"

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الملتقى التربوي السابع يكشف تفاصيل استراتيجية التقييم البديل


وأضاف الدكتور المندوه الحسيني أن الحقائب التدريبية للملتقى شارك في إعدادها خبراء من أساتذة التربية وعلماء التربية من كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وعدد من أساتذة التربية بجامعة عين شمس، بجانب الاستعانة بخبرات تربوية من بعض الدول العربية، وخبراء التقييم بالمركز القومي للامتحانات.

ولفت إلى أن فعاليات الملتقى غدًا، ستشهد عرض نتائج تلك الجهود، وكيفية تطبيق استراتيجية شاملة لقياس أثر التدريب على المعلمين الذين تلقوا تلك التدريبات.

وأكد أن هناك استراتيجية عمل متكاملة نعمل عليها لتطوير أداء المعلمين بصفة مستمرة، والبحث عن حلول إبداعية لكافة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

 

 

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الدكتور المندوه الحسيني العام الدراسي الحالي المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر المركز القومي للامتحانات جامعة عين شمس جامعة القاهرة

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