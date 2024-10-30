عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد للمجلس، وذلك بعد قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 بإعادة تشكيل المجالس التصديرية.

وقال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة شهد حضور حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية، ووحيد منصور بالإدارة العامة للمجالس التصديرية.

وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن الجلسة الإجرائية أسفرت عن اختيار هيئة مكتب المجلس للدورة الجديدة كالآتي:

عبد الحميد دمرداش رئيسًا للمجلس.

م. طارق أبو بكر وكيلًا للمجلس.

هشام النجار وكيلًا للمجلس.

م. محمد خليل أمينًا الصندوق.

وتوجه المجلس بالتحية لأعضاء مجلس الإدارة والتهنئة لأعضاء هيئة المكتب، متمنيًا دورة ناجحة للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات لقطاع التصدير الزراعي.