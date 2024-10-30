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رياضة

الله يا خطيب، الفيفا يحتفل بعيد ميلاد رئيس الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الـ 70.

وكتب حساب الأهلي الرسمي على موقع إكس: بيبو، الله ياخطيب.

 وولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر 1954 فى إحدى قرى محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وأنضم لنادي النصر، لتبدأ موهبته منذ الصغر وينتقل بعدها للأهلي وهو في سن الـ 16 سنة.

 

ألقاب الخطيب مع الأهلي 

 وتوج محمود الخطيب مع الأهلي بلقب الدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين، كما نجح في قيادة الأهلي للتتويج بطولتين لكأس الكؤوس الإفريقية.

 

ويعتبر الخطيب واحدًا من نجوم نادي المائة في الدوري المصري بتسجيل أكثر من 100 هدف حيث يمتلك بيبو 108 أهداف في مسابقة الدوري وحصد الخطيب جائزة هداف الدوري المصري مرتين.

 

ألقابه مع منتخب مصر 

 ومع المنتخب خاض الخطيب 170 مباراة وسجل 83 هدفًا وتوج بلقب أمم أفريقيا 1986 وشارك مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984. حقق “بيبو” جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1983 التي كانت مقدمة من مجلة الفرانس فوتبول.

وتولى الخطيب العديد من المناصب الإدارية في الأهلي بعد الاعتزال، بدأها بعضو مجلس إدارة بالتعيين ثم أمينًا للصندوق ثم نائبًا لرئيس النادي ثم تولى رئاسة النادي الأهلي في آخر دورتين.

وواصل “بيبو” كتابة التاريخ وحصد البطولات خلال رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات إلى جانب الوصول لمونديال الأندية في 5 أعوام على التوالي.

كما  حصد الميدالية البرونزية 4 مرات، والسوبر الإفريقي بجانب الألقاب المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وأخيرًا كأس القارات الثلاث في بطولة إنتركونتيننتال.

 

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