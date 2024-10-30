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رياضة

اتجاه بالكاف لتأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

 توج الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث بالفوز الكبير على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 مساء أمس الثلاثاء بستاد القاهرة في الدور الثاني ببطولة كأس إنتركونتينينتال تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” تأجيل مباراة الأهلي أمام  شباب بلوزداد على ملعب الأخير والمحدد لها يوم  19 ديسمبر المقبل ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية في نصف النهائي ضد الصاعد من لقاء باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لنسخة الموسم الحالي.

ويأتي اتجاه الكاف بعد مشاركة الاهلي رسميا ببطولة كأس العالم للأندية وحجز  مقعده بمواجهة نصف النهائي التي تقام يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب (974) بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة واحدة تفصل الأهلي عن مواجهة ريال مدريد

ويتبقى أمام الأهلي خطوة واحدة لخوض مواجهة الأحلام ضد ريال مدريد، في نهائي إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة.

وتأهل أتلتيكو مينيرو البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس وسيواجه الصاعد من لقاء بوتافوجو البرازيلي وبينارول بطل أوروجواي علما بأن بوتافوجو فاز ذهابا بخماسية دون رد وحسم التأهل بنسبة كبيرة للدور النهائي.

وعلى الأرجح سيكون نهائي كوبا ليبرتادوريس بنكهة برازيلية بين أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو يوم 30 نوفمبر المقبل على أن يلعب الفائز منهما ضد باتشوكا المكسيكي بطل كونكاكاف يوم 11 ديسمبر المقبل في قطر.

ويضم باتشوكا المكسيكي بين صفوفه النجم الفنزويلي سالومون روندون مهاجم إيفرتون الإنجليزي السابق، فضلًا عن المغربي أسامة الإدريسي.

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