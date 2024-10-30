التحقيقات تكشف أسباب جريمة مقتل ربة منزل وابنها في السلام

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة حول مقتل ربة منزل وابنها علي يد شقيقتها واشعلت النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة ان السيدة المجني عليها لديها طفلين توأم وانتقلت للعيش في منزل والدتها بعد وفاتها.



واضافت التحقيقات ان شقيقة المجني عليها كانت تزورها ويوم الواقعة اثناء تحدثهما نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب غيرة المتهمة من الاخيرة واحتد الخلاف بسبب الاقامة في الشقة.



واشارت التحقيقات الي ان المتهمة قامت بضرب شقيقتها وطعنتها في رقبتها بواسطة سكين ثم استدارت فوجدت بانها فخافت ان يفضح امرها فامسطت به وذبحته من رقبته ثم قامت ببعثرة محتويات الشقة حتي تظهر انها جريمة سرقة.



وفي هذا الوقت كان الطفل التوأم في الغرفة فاشتم رائحة دخلن وشاهد تصاعد النيران فاختبأ بالحمام حتي اخرجه الجيران وابلغوا قوات الشرطة التي اكتشفت الجريمة.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.