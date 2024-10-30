24 صورة ترصد جولة وكيل التعليم الجديد بمدارس بالدقهلية

أجرى الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية الجديد جولة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية واختبارات شهر أكتوبر.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وقام الدكتور أشرف العربي بزيارة مدارس: شجرة الدر الإعدادية بنات -الإمام محمد عبده الابتدائية -الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات -مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية -خالد الطوخي الإبتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.



و قد صاحب وكيل التعليم أثناء الزيارة الدكتور أحمد يحيي مدير الإدارة.

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

ووجه بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والانضباط في طابور الصباح، وكذلك الإشراف، كما اطلع علي كثافات الفصول وشدد علي التزام المدارس بالقرارات الوزارية وتمنى للجميع عامًا دراسيًّا موفقًا.