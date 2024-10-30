بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية.



ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع.

