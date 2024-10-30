بعد خسارة الكرة الذهبية، فينيسيوس يتلقى صدمة جديدة

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيورز لاعب ريال مدريد صدمة جديدة بعد أن خسر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لمصلحة الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

وبحسب صحفية ماركا الإسبانية فان فينيسيوس خسر هذا الأسبوع مليون يورو، حيث إن عقده الذي جدده مع ريال مدريد في 2023 يشمل بندًا يضمن له الحصول على مليون يورو حال التتويج بالكرة الذهبية.

وقرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية

وقال جارسيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى على الأرجح من وجود بيلينجهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى بالكرة الذهبية".

وأوضح: "ذلك رياضيا قد أفقده بعض النقاط. وهذا يلخص أيضا موسم ريال مدريد، الذي ضم بين صفوفه 3 إلى 4 نجوم، وقد قام أعضاء اللجنة بتوزيع قراراتهم بينهم، ما أدى إلى استفادة رودري".

وبخصوص المحادثة التي أدرك فيها ريال مدريد أن فينيسيوس لم يفز بالكرة الذهبية، كشف جارسيا: "تعرضت لضغوط كبيرة من ريال مدريد، ولكن، كما يحدث مع الأندية الأخرى، كنت دائما واضحا وعادلا وربما دفعهم صمتي إلى أقصى حد. لكن كان الأمر مشابها لما حدث مع الباقين. لقد فوجئت بشدة بغيابهم".

وعبر عن استيائه من حديث ريال مدريد حول الخداع: "كنا واضحين جدا معهم ومع جميع الأندية الأخرى. هذا العام، لن نخطر الفائز.. كنت أعتقد أن الجميع قبل ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، لا أعلم لماذا أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره بعدم الحضور، لست متأكدا من أنه لم يكن هناك جزء من خيبة الأمل".