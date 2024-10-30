على رأسها الهلال والنصر، الدوري السعودي يستعد لجولة "الديربيات"

ستكون الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على موعد مع "أسبوع الديربيات" المستحدث في المسابقة.

من المنتظر أن يجعل الأنظار تتجه إلى المسابقة عندما يستقبل الاتحاد منافسه الأهلي الخميس، بينما يحل الهلال حامل اللقب ضيفًا على النصر الجمعة.

وكانت رابطة الدوري أعلنت عن هذا الحدث في يوليو الماضي، وقالت إن "إقامة أسبوع خاص بمباريات القمة يأتي "لإضافة المزيد من الإثارة".



ويتربع الهلال على الصدارة وله 24 نقطة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، ولدى النصر 18 نقطة بعدما تعادل في المباراة الماضية 3-3 مع مضيفه الخلود في غياب الهداف كريستيانو رونالدو.



ويتأخر الأهلي عن المربع الذهبي بأربع نقاط، إذ يحتل المركز الثامن وله 11 نقطة بعدما تجنب الهزيمة وتعادل 1-1 مع ضيفه الأخدود.



الاتحاد والأهلي

لم يعرف الاتحاد طعم الخسارة في ثماني مباريات إلا مرة واحدة أمام الهلال، وعندما يستضيف فريق المدرب لوران بلان منافسه الأهلي سيبحث عن الفوز للمرة الخامسة تواليًا.



وعلى الرغم من الفوز 1-0 على مضيفه الرياض في الجولة الماضية بهدف نجولو كانتي فإن الأداء لم ينل إعجاب الجماهير لكن المدرب الفرنسي قال إن "الفوز هو المطلوب حتى ولم يكن المستوى عاليًا".



ويحاول الأهلي أن يلعب في الدوري بنفس الأداء الذي يقدمه في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما حقق المدرب ماتياس يايسله العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات في مجموعة الغرب لكنه تعرض لثلاث هزائم وتعادل مرتين في المسابقة المحلية، كما أنه ودع كأس ملك السعودية من دور 32 أمام الجندل المنافس في الدرجة الثانية.



ولا يعد موقف يايسله مستقرا مع الفريق إذ تتجدد التقارير المحلية عن احتمالية انفصاله عن الأهلي مع كل تعثر.



صدام الهلال والنصر

أنقذ هدف أندرسون تاليسكا المدرب ستيفانو بيولي من تعرضه للخسارة الأولى مع النصر الذي انتزع نقطة من الخلود لكن الفريق سيسعى للفوز على الهلال حتى لا يبتعد منذ البداية عن القمة.



وسيكون على النصر استغلال مواجهة الهلال من أجل تدارك خسارته المحبطة 1-0 أمام التعاون في كأس الملك، وتوديعه للبطولة مبكرا بعدما أهدر القائد رونالدو ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.



لكن النصر سيصطدم بمنافسه الهلال الذي يحظى بانطلاقة مثالية بعدما فاز في ثماني مباريات محققًا العلامة الكاملة، وأكمل الهلال هيمنته المحلية بالتقدم لدور الثمانية في كأس الملك بفوزه 4-1 على الطائي، كما يحظى بحملة رائعة على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة متقاسمًا الصدارة مع الأهلي ولكل فريق تسع نقاط على المستوى القاري.



ويعد فريق المدرب جورجي جيسوس الأفضل هجوميا في الدوري بعدما سجل 23 هدفا كما استقبل ستة أهداف فقط ليكون ثاني أفضل خط دفاع بعد الشباب الذي اهتزت شباكه خمسة مرات.

باقي مباريات الجولة



وتنطلق الجولة بمواجهة الشباب، الرابع وله 15 نقطة، لمنافسه الوحدة يوم الخميس كما يلعب الأخدود مع العروبة في نفس اليوم.

وسيحل الرائد ضيفًا على الخليج يوم الجمعة قبل استضافة ضمك للرياض.



ويلعب الفتح مع الفيحاء يوم السبت قبل أن يستضيف التعاون منافسه الخلود، وتختتم الجولة بقمة الدمام عندما يواجه الاتفاق منافسه القادسية.