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تنظيم قافلة طبية بيطرية بقرية بنى عامر في الشرقية

تنظيم قافلة طبية
تنظيم قافلة طبية بيطرية بقرية بنى عامربالزقازيق

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ان المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق. 

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بداية جديدة لبناء الانسان المصرى 

وجاء ذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور كلا من مدير وأطباء إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومدير وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية ومديروأطباء وحدة  بنى عامر البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين. 

الفحص بجهاز السونار

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٢٠٦) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ (١٩٣) رأس ماشـية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية بالاضافة الى  تجريع (٣٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم إجراء جراحة لـ (٥) رأس ماشية وتم سحب (١٩) عينة لفحص البروسيلا وعلاج (٨٦) رأس ماشية لعلاج الأمراض الجلدية وترقيم وتسجيل (٢٥) حيوان بالمجان. 

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

 وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

ومن جهته أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدبلا مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية قافلة طبية بيطرية قرية بنى عامر مركز الزقازيق

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