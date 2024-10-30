الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رياضة

فقرة تدريبات فنية للاعبي الزمالك والتسديد علي المرمي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي اليوم الأربعاء، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة قوية في وسط الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

كما خصص جوزيه جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد الركلات الحرة في نهاية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وقام جميع لاعبي الفريق بسداد ركلات حرة على المرمى تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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