تجديد حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر في مطار القاهرة
قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر إلى الخارج بالمخالفة للقانون، في مطار القاهرة الدولى 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأفاد مصدر في مطار القاهرة، بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تمكنت من ضبط راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه)، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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