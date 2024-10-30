تأهيل سيدي ندياي في مران الزمالك

أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.