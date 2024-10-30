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أخبار مصر

وزير الصحة يلتقي بالسفراء الجدد لبحث التعاون مع الدول المضيفة

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة من السفراء المصريين الجدد قبيل مغادرتهم لتولي مهامهم الدبلوماسية في الخارج، وقد جرى اللقاء في إطار السعي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مختلف الدول في المجال الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الوزير السفراء بمناصبهم الجديدة، معربًا عن أهمية تمثيلهم لمصر في الخارج لتعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، وأكد أن دورهم جسر للتعاون في شتى المجالات، مما يسهم في تعزيز التفاهم وتبادل المعرفة بين الدول.

سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاع الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النقاش تناول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاع الصحي مع الدول المضيفة، وذلك عبر تيسير التبادلات الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة للمؤسسات والمستثمرين، وتنسيق التعاون بين الحكومات المعنية.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى عرض شامل لتطوير المنظومة الصحية في مصر، بما في ذلك استراتيجيات الترويج للقطاع الصحي المصري بالخارج، وآليات نقل الخبرات المتراكمة على مدار السنوات الماضية،كما قدم نائب رئيس الوزراء للسفراء تفاصيل حول البرامج والمشروعات الصحية، مثل مبادرات الصحة العامة، ونظام التأمين الصحي الشامل، ومشروعات رفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب السياحة العلاجية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير استعرض فرص الاستثمار في القطاع الصحي وأطر الشراكات المتاحة للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية التعاون لتوطين صناعة الدواء واللقاحات وتلبية احتياجات القارة الأفريقية.

كما ناقش اللقاء فرص الاستفادة من عضوية مصر في اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وسبل دعم غير المصريين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشقاء في بلدانهم، خصوصًا في أوقات الأزمات.

إمكانات استثمار الكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة في مصر

وتناول نائب رئيس الوزراء، ضمن عرضه للمؤشرات السكانية، إمكانات استثمار الكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة في مصر، لسد الاحتياجات بالخارج، بما يعود بالنفع على المواطنين والدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية استمرار التواصل مع السفراء، للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة ومواكبة المستجدات، بما يضمن فاعلية السياسة الخارجية المصرية مع مختلف الدول.

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وحضر اللقاء السفير حاتم يسري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والسفراء إيهاب أبو سريع سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وكريم السادات سفير مصر لدى ماليزيا، وداليا توكل قنصل مصر في مومباي الهند، وريهام عمار سفير مصر لدى الجمهورية الجابونية، وميادة عصام سفير مصر لدى جمهورية زامبيا، وعلاء حجازي سفير مصر  المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في المقر الأوروبي بجينيف).

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