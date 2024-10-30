محافظ المنوفية يؤكد ضرورة المرور الميداني لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة الجديد، بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ، وذلك عقب توليه مهام منصبه متمنيًا له دوام التوفيق في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المتابعة المستمرة والدورية

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتلبية متطلبات المواطنين بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة، كون قطاع الصحة يعد من أهم الملفات الحيوية والهامة والتي تولي اهتماما مباشرًا من القيادة السياسية.



كما أكد محافظ المنوفية على أنه يسعى جاهدًا بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وإقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة وعلى رأسهم مستشفيات أشمون والشهداء ومعهد الأورام والتي تساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.