عبد الشافي يؤدي تدريبات تأهيلية على الرمال

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التدريبات على الرمال في النادي تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالنادي، من أجل زيادة اللياقة البدنية لعبد الشافي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.