جلسة بين جوميز ولاعبي الزمالك، اعرف التفاصيل

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم، وحرص جوميز على منح اللاعبين بعض التعليمات قبل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.