استمرار فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" بجامعة جنوب الوادي (صور)

تواصل فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة لليوم السادس بجامعة جنوب الوادي بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور عماد على عميد الكلية، ومحمد موسي محمد مدير النشاط الرياضي بالجامعة، وطارق محمد مدير رعاية الشباب بالكلية، وأحمد السيد رفاعي أخصائي رعاية الشباب،وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " وتحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والمعلومات مبادرة ١٠٠ يوم لتشجيع ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية، وكانت في ألعاب (كرة الطائرة، تنس الطاولة، شد الحبل، قوة الذراعين، الشطرنج).

نتائج تنس الطاولة بالجامعة

وعلى هامش فعاليات المبادرة أسفرت نتائج منافسات تنس الطاولة طلبة بالدوري الداخلي لكليات الجامعة عن فوز الطالبة بسنت صبحي بكلية التربية الفرقة الثالثة بالمركز الاول، والطالبة أية حسام عبد الحكم بكلية العلاج الطبيعي الفرقة الأولى بالمركز الثاني، والطالبة هالة ممدوح محمد بكلية الحقوق بالمركز الثالث.

وبالنسبة لنتائج منافسات كرة الطائرة طالبات بالدوري الداخلي لكليات الجامعة فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الاول، وكلية الآداب بالمركز الثاني، وكلية التجارة بالمركز الثالث.\