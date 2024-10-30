ندوة تعريفية عن برامج التبادل الثقافي لطلاب جامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات الندوة التعريفية عن برامج التبادل الثقافي المقدمة من السفارة الامريكية بالقاهرة لطلاب الجامعة، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة، جاء ذلك بحضور كريستوفر ديجى مساعد المستشار الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ورانيا السيد أخصائي الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس محمود عبدالخالق نائبًا عن مدير مركز ابداع مصر الرقمية بالجامعة، وحشد طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة.

طلاب جامعة جنوب الوادي

وأشار الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والمشرف على فعاليات الندوة إلى أن الهدف من الندوة هو تعريف طلاب جامعة جنوب الوادي ببرامج المنح التعليمية الممولة من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي توفر العديد من فرص الدراسة للطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية، مشيدا بدعم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تساهم في رفع التحصيل المعرفي لدي الطلاب وتنمي مهاراتهم، وطالب الطلاب بضرورة الاستفادة من فعاليات الندوة للاطلاع على أحدث ما يُقدَّم في مجالات الدراسة، ومواكبة التطور العلمي، والثقافي والتكنولوجي السريع في العالم.

برامج التبادل الثقافي

و خلال فعاليات الندوة تناول وفد الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة برامج التبادل الثقافي للطلاب والتعريف بهذه البرامج وكيفية الالتحاق بها وطرق التواصل من خلال الموقع الخاص بالسفارة الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أعضاء الوفد خلال اللقاء التعريفي أن المكتب الثقافي للسفارة الأمريكية، يقدم العديد من البرامج الثقافية الدورية للطلاب، فضلًا عن قيامه باستضافة الخبراء المختصين من الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مجالات التسويق وإعداد المشروعات والتأهيل لسوق العمل، إلى جانب دوره الهام في دعم مهارات اللغة الإنجليزية للكليات العلمية وكليات العلوم الإنسانية.